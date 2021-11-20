Политолог Ищенко: Украина отвернулась от России с начала существования

Москва, 20 ноября. Украинское государство отвернулось от России сразу после распада СССР. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

В воскресенье 21 ноября будет восьмая годовщина Майдана. Ведущая издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, в какой момент Киев отвернулся от Москвы?

«США и Европа не разворачивали Украину от России. Украина развернулась от России с первых дней своего существования. США и Европа к этому даже не прилагали никаких усилий. Наоборот, еще украинские дипломаты и украинские политики убеждали американцев и европейцев в том, что с Россией надо поосторожнее. Потому что Россия — потенциальный агрессор, Россия хочет восстановить Советский Союз, поэтому всех необходимо принять в НАТО и ЕС, и Украину тоже», — отметил Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что в 1992 году об этом говорили тихо, в СМИ это не попадало. Затем это стало мейнстримом, и уже со второго срока экс-президента Леонида Кучмы Украина взяла курс на Североатлантический Альянс.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в интервью для ФАН рассказал, что Запад поощряет Киев к демонстративным вызовам и провокациям. Однако, если речь зайдет о реальной защите Украины, то эти «партнеры» окажутся не при делах.