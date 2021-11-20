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Создателя биткоина выдвинули на Нобелевскую премию

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 08:55
Общество
Создателя биткоина выдвинули на Нобелевскую премию
pexels.com  /  Alesia Kozik

Лондон, 20 ноября. Создателя блокчейна Bitcoin Сатоши Накамото выдвинули на Нобелевскую премию по экономики. Соответствующее предложение сделал главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон.

По его словам, биткоин сделал богаче намного больше людей, чем любой экономист, что заслуживает вручение Нобелевской премии Сатоши Накамото.

«Накамото принес больше материального благополучия сотням тысяч людей, чем большинство ученых-экономистов», — сказал Леон.

При этом доподлинно неизвестно кто все же остается создателем биткоина. Предполагается, что Сатоши Накамото является лишь псевдонимом человека или даже группы людей.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина снова достигла рекордного значения, составив 69 тысяч долларов за единицу. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

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