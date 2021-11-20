Полковник Литовкин сравнил мощь флота России с американским

Москва, 20 ноября. Российский флот сильно уступает по составу кораблей американскому, однако у Пентагона нет мощной системы ПРО и ПВО, рассказала военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Американский флот имеет 11 авианосных ударных группировок в то время, как Россия ни одного. Однако такое сравнение неверно в отрыве от других родов и видов войск. Об этом Литовкин рассказал изданию «Украина.ру».

«Зато у нас есть мощная система ПВО и ПРО, которой нет у американцев. У нас есть ракетные войска стратегического назначения... Бессмысленно отрывать флот от ракетных войск стратегического назначения. Потому что за каждым нашим кораблем стоят ракеты "Воевода" и "Авангард". У нее гиперзвуковой боевой блок проходит через любые системы ПВО и ПРО, существующие или перспективные», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ провел тренировку по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника в пунктах базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ). Расчеты ПВО успешно отразили атаку беспилотников «противника».