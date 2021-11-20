Политолог Гаспарян: Украина навсегда потеряла Донбасс в 2014 году

Москва, 20 ноября. Украина окончательно потеряла Донбасс, когда начала обстреливать регион. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Ведущий издания «Украина.ру» напомнил об указе президента России Владимира Путина о товарах из ЛДНР, которые теперь могут продаваться на российском рынке. Он поинтересовался у эксперта, когда наступит момент точки невозврата Донбасса.

«Я считаю, что Донбасс был потерян Украиной в момент, когда начались бомбежки, когда дети теряли родителей, когда старики теряли дома. Вот этот момент потерянный. Люди этого никогда не простят», — отметил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Немаловажен полярный подход на Украине, которая стремится в Евросоюз, считает политолог. Есть спор о том, что важнее: люди или территория. По его мнению, народ находится в приоритете. Однако для Запада они не имеют значения. Для них это субъектность политического процесса, а потому договоренности невозможны, констатировал Гаспарян.

Ранее политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что поставки Турцией беспилотников Bayraktar в Украину подразумевают, прежде всего, удар по Донбассу и Крыму при коллективной поддержке Запада.