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Политолог Гаспарян: Украина навсегда потеряла Донбасс в 2014 году

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 08:56
Политика
Политолог Гаспарян: Украина навсегда потеряла Донбасс в 2014 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 ноября. Украина окончательно потеряла Донбасс, когда начала обстреливать регион. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Ведущий издания «Украина.ру» напомнил об указе президента России Владимира Путина о товарах из ЛДНР, которые теперь могут продаваться на российском рынке. Он поинтересовался у эксперта, когда наступит момент точки невозврата Донбасса.

«Я считаю, что Донбасс был потерян Украиной в момент, когда начались бомбежки, когда дети теряли родителей, когда старики теряли дома. Вот этот момент потерянный. Люди этого никогда не простят», — отметил Гаспарян.

Политолог Гаспарян: Украина навсегда потеряла Донбасс в 2014 году
instagram.com / @asgasparyan

Немаловажен полярный подход на Украине, которая стремится в Евросоюз, считает политолог. Есть спор о том, что важнее: люди или территория. По его мнению, народ находится в приоритете. Однако для Запада они не имеют значения. Для них это субъектность политического процесса, а потому договоренности невозможны, констатировал Гаспарян.

Ранее политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что поставки Турцией беспилотников Bayraktar в Украину подразумевают, прежде всего, удар по Донбассу и Крыму при коллективной поддержке Запада.

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