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Прошедшие вакцинацию от COVID-19 сахалинские пенсионеры получат продуктовые наборы

Общество
Прошедшие вакцинацию от COVID-19 сахалинские пенсионеры получат продуктовые наборы
pixabay.com  /  AhmadArdity

Южно-Сахалинск, 20 ноября. Благотворительный фонд «Будущее вместе» окажет поддержку вакцинированным от коронавируса сахалинским пенсионерам.

Помимо ранее введенной денежной выплаты в 1 тысячу рублей, бизнес-сообщество выдаст вакцинированным пенсионерам продуктовые наборы. Для получения нужно в пункте вакцинации написать соответствующее заявление. В течение нескольких дней волонтеры привезут наборы на дом, сообщает региональная пресс-служба.

«Жители области смогут выбрать один из двух продуктовых наборов. В первом – тушеное мясо, сгущенное молоко, растительное масло и сахар. Во втором – тушеное мясо, крупа, растительное масло и рыбные консервы», — рассказали представители благотворительного фонда «Будущее вместе».

Ранее власти Тамбовской области сделали вакцинацию от COVID-19 обязательной для пенсионеров. Жители региона старше 60 лет должны привиться от коронавируса. Такое заявление сделали представители регионального управления Роспотребнадзора.

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