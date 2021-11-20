Строительство космодрома для первой украинской ракеты «Циклон — 4М» началось в Канаде

Торонто, 20 ноября. Церемония начала строительства космодрома с участием Украины состоялась в канадском городе Галифакс. Об этом рассказал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Торжественная церемония прошла 19 ноября. Проект строительства будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd, сообщил Тафтай на странице в Facebook.

«Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон — 4М"», — сказал он.

Ракету-носитель «Циклон — 4М» разработали украинские ГП «КБ «Южное» и ГП ПО «Южный машиностроительный завод». В церемонии принимали участие глава Государственного космического агентства, министр по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, а также министр экономического развития Новой Шотландии Сьюзан Коркум-Грик.

Ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил, что запуск ракеты «Циклон-4М» состоится в 2022 году.