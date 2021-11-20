Джонсон допустил возможность бойкота зимней Олимпиады в Китае

Лондон, 20 ноября. Британский премьер-министр Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота грядущих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

К такому решению Джонсон пришел в знак протеста «против ситуации с правами человека в Китае». В настоящее время в правительстве Великобритании активно обсуждают идею бойкота Лондоном Олимпиады на дипломатическом уровне.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс уже выразила поддержку данной идеи. Об этом сообщает газета The Times.

Ранее президент США Джо Байден ввел журналистов в ступор ответом о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. Байден является делегацией Соединенных Штатов Америки. Такой ответ хозяин Белого дома дал на вопрос о намерении отправить представителей страны на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине.