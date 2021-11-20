Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 08:43
08:36
Политика
Политолог Ищенко: Украина отвернулась от России с начала существования
08:35
Общество
Создателя биткоина выдвинули на Нобелевскую премию
08:29
Армия
Полковник Литовкин сравнил мощь флота России с американским
08:27
Политика
Политолог Гаспарян: Украина навсегда потеряла Донбасс в 2014 году
08:24
Общество
Прошедшие вакцинацию от COVID-19 сахалинские пенсионеры получат продуктовые наборы
08:20
Технологии
Строительство космодрома для первой украинской ракеты «Циклон — 4М» началось в Канаде
08:16
Общество
Джонсон допустил возможность бойкота зимней Олимпиады в Китае
08:16
Общество
Маршрут Москва — Санкт-Петербург стал самым популярным ж/д направлением на Новый год
08:15
Общество
Ущерб от преступлений вырос в России почти на 70%
08:14
Происшествия
Двое детей стали жертвами пожара в свердловском селе
Все новости

Джонсон допустил возможность бойкота зимней Олимпиады в Китае

Общество
Джонсон допустил возможность бойкота зимней Олимпиады в Китае
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 20 ноября. Британский премьер-министр Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота грядущих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

К такому решению Джонсон пришел в знак протеста «против ситуации с правами человека в Китае». В настоящее время в правительстве Великобритании активно обсуждают идею бойкота Лондоном Олимпиады на дипломатическом уровне.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс уже выразила поддержку данной идеи. Об этом сообщает газета The Times.

Ранее президент США Джо Байден ввел журналистов в ступор ответом о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. Байден является делегацией Соединенных Штатов Америки. Такой ответ хозяин Белого дома дал на вопрос о намерении отправить представителей страны на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Джонсон допустил возможность бойкота зимней Олимпиады в Китае
джонсон олимпиада бойкот
Комментировать