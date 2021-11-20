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Маршрут Москва — Санкт-Петербург стал самым популярным ж/д направлением на Новый год

Общество
Маршрут Москва — Санкт-Петербург стал самым популярным ж/д направлением на Новый год
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 20 ноября. Маршрут Москва — Санкт-Петербург оказался самым популярным среди россиян на новогодние праздники, для путешествия между двумя столицами оформляется каждый десятый билет.

Больше всего поездок запланировано из Москвы в Санкт-Петербург. Средний чек сейчас вернулся к докризисному уровню и составляет 2 424 рубля за билет в одну сторону, передает ТАСС.

На втором месте по популярности направление Москва — Казань, доля которого составляет 2,2%. Средний чек — 2 991 рубль в одну сторону, что на 6% больше, чем до пандемии коронавируса.

Следующий по предпочтениям путешественников маршрут — Москва — Нижний Новгород. За ж/д билет по этому направлению россияне платят в среднем 1 379 рублей в одну сторону из своего кармана, что на 28% выше, чем в 2019 году.

Недавно Минстрой России создал проект государственной программы «Развитие туризма». Реализация программы должна стартовать с 1 января 2022 года.

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