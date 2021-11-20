Ущерб от преступлений вырос в России почти на 70%

Москва, 20 ноября. Ущерб от преступлений в России за первые девять месяцев этого года составил 724,3 млрд рублей, показатель вырос за год на 66,4%, следует их статистических материалов МВД.

Всего за десять месяцев в России зарегистрировано более 1,7 млн преступлений, что меньше, чем за январь-октябрь прошлого года на 1,9%. На зарегистрированные в городах и поселках городского типа преступления приходится 94,3% нанесенного ущерба, отмечают в ведомстве.

По сравнению с январем-октябрем 2020 года на 5,8% увеличилось число преступлений экономической направленности. Всего было выявлено 101,7 тыс. преступлений этой категории. В общем объеме таких преступлений тяжкие и особо тяжкие составили 62,6%.

«Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 577,7 млрд рублей», — цитирует материалы МВД ТАСС.

Ранее статистика МВД показала, что россияне стали совершать меньше преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Показатель снизился на 7,4% по сравнению с 2020 годом.