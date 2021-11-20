Политолог Гаспарян диагностировал у Зеленского биполярное расстройство

Москва, 20 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский страдает биполярным расстройством личности. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт объяснил, что патриотизм — это не знание гимна или ношение флага. По его мнению, это воспоминания из детства, могилы родных. Однако в украинском государстве все это подменили.

«Поэтому и появляется образ Зеленского, который с одной стороны сидит перед могилой деда фронтовика, воевавшего в войсках под командованием маршала Жукова, а с другой стороны, что он бормочет по поводу Бандеры. Любовь человек вам скажет, что это коллективный диссонанс, самый, что ни на есть. У человека биполярное расстройство личности, биполярочка такая. Она же коллективная на Украине», — отметил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он вспомнил, как ему рассказали о диаспорах, живущих на Украине, которые устроили соревнования относительно того, кто из них больший патриот. Однако, по его мнению, любовь к родине проявляется иначе. Это забота о том, чтобы государство процветало.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев и экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров на телеканале «Россия-1» заявили, что Зеленский впал в панику из-за того, что Россия не поддалась Западу и не стала уступать по минскому процессу. Вероятно, украинский президент рассчитывал на создание новой площадки для обсуждения вопроса, где он одержит победу.