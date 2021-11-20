Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 09:04
08:54
Политика
Экс-депутат Рады Олейник: только дружба может защитить границу Украины с Белоруссией
08:50
Политика
Пользователи Facebook осудили Польшу за призыв остановить «СП-2»
08:48
Экономика
Тимошенко назвала чиновников виновными в энергетическом кризисе на Украине
08:46
Политика
Пользователи Telegram раскритиковали представителя США за речь о войсках России
08:36
Политика
Политолог Ищенко: Украина отвернулась от России с начала существования
08:35
Общество
Создателя биткоина выдвинули на Нобелевскую премию
08:29
Армия
Полковник Литовкин сравнил мощь флота России с американским
08:27
Политика
Политолог Гаспарян: Украина навсегда потеряла Донбасс в 2014 году
08:24
Общество
Прошедшие вакцинацию от COVID-19 сахалинские пенсионеры получат продуктовые наборы
08:20
Технологии
Строительство космодрома для первой украинской ракеты «Циклон — 4М» началось в Канаде
Все новости

Политолог Гаспарян диагностировал у Зеленского биполярное расстройство

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 07:59
Политика
Политолог Гаспарян диагностировал у Зеленского биполярное расстройство
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 20 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский страдает биполярным расстройством личности. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт объяснил, что патриотизм — это не знание гимна или ношение флага. По его мнению, это воспоминания из детства, могилы родных. Однако в украинском государстве все это подменили.

«Поэтому и появляется образ Зеленского, который с одной стороны сидит перед могилой деда фронтовика, воевавшего в войсках под командованием маршала Жукова, а с другой стороны, что он бормочет по поводу Бандеры. Любовь человек вам скажет, что это коллективный диссонанс, самый, что ни на есть. У человека биполярное расстройство личности, биполярочка такая. Она же коллективная на Украине», — отметил Гаспарян.

Политолог Гаспарян диагностировал у Зеленского биполярное расстройство
instagram.com / @asgasparyan

Он вспомнил, как ему рассказали о диаспорах, живущих на Украине, которые устроили соревнования относительно того, кто из них больший патриот. Однако, по его мнению, любовь к родине проявляется иначе. Это забота о том, чтобы государство процветало.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев и экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров на телеканале «Россия-1» заявили, что Зеленский впал в панику из-за того, что Россия не поддалась Западу и не стала уступать по минскому процессу. Вероятно, украинский президент рассчитывал на создание новой площадки для обсуждения вопроса, где он одержит победу.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Гаспарян диагностировал у Зеленского биполярное расстройство
украина зеленский гаспарян биполярное расстройство
Комментировать