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МВД запретило въезд в Россию 140 тыс. иностранцев за девять месяцев

Общество
МВД запретило въезд в Россию 140 тыс. иностранцев за девять месяцев
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 ноября. За девять месяцев 2021 года МВД запретило въезд в Россию для 140 317 иностранных граждан, следует из статистических материалов министерства по миграционной ситуации.

По сравнению с январем-октябрем 2020 года показатели практически не изменились. В первые девять месяцев прошлого года в Россию запретили въезд 141 663 мигрантов, сообщает ТАСС.

«За январь-сентябрь 2021 года направлено 140 тыс. 317 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ», — говорится в материалах МВД.

В августе Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании в ответ на недружелюбные действия Лондона из-за так называемых нарушений прав человека в Чечне. Министерство иностранных дел РФ призвало британское руководство отказаться от конфронтации, поскольку любые недружественные шаги Москва не будет оставлять без ответа.

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