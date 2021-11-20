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Один пилот погиб и двое пострадали на базе ВВС США в Техасе

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 07:49
Армия
Один пилот погиб и двое пострадали на базе ВВС США в Техасе
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Вашингтон, 20 ноября. Один человек погиб в результате аварии с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов Т-38С Talon на авиабазе американских ВВС Лафлин.

Сообщение об инциденте появилось на сайте базы в пятницу. Военные сообщили, что один из пострадавших получил помощь в медицинском центре и был отпущен. Другого доставили в больницу санитарной авиацией, он находится в критическом состоянии.

Подробности инцидента с двумя реактивными самолетами не сообщаются. По факту инцидента американские военные проводят расследование.

Ранее сообщалось, что истребитель F/A-18F Super Hornet ВМС США потерпел крушение в Калифорнии. Инцидент произошел в национальном парке под названием Долина Смерти.

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