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Политолог Гаспарян обвинил Украину в отсутствии политической мысли

Политика
Политолог Гаспарян обвинил Украину в отсутствии политической мысли
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 ноября. Проблема Украины заключается не в нынешнем правительстве. Виной всему отсутствие политической мысли, об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

В воскресенье 21 ноября будет восемь лет с момента, как в Киеве начался Майдан. Эксперт в интервью для «Украина.ру» обсудил итоги «Революции гидности».

«Я не знаю, сколько еще оплеух должен будет получить украинский обыватель прежде чем он поймет, что корень зла — это ни Кличко, ни Яценюк, непонятно где пребывающий, ни Порошенко, ни Зеленский, ни кто угодно другой. Корень зла — это отсутствие политической мысли, политической культуры. Если угодно, ответственности за судьбу страны», — отметил политолог.

Политолог Гаспарян обвинил Украину в отсутствии политической мысли
Федеральное агентство новостей /

Как подчеркнул политолог, он не знает, что послужило причиной для Майдана, почему власти так поступили, ведь они выбрали путь отдачи страны в руки «варяга», с которого можно спросить. Ему бесконечно жаль государство и людей.

Ранее политолог Наталья Макеева в интервью для ФАН рассказала, что украинским властям не остается ничего иного, кроме как давить на жалость и искать причины, почему европейские партнеры «им все должны». Так она прокомментировала заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о косвенной ответственности Германии за «голодомор» в 1932-33 годах.

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