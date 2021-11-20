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Генетик Исаев: прививка от COVID-19 при антителах снижает вероятность осложнений

Общество
Генетик Исаев: прививка от COVID-19 при антителах снижает вероятность осложнений
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 20 ноября. Вероятность возникновения осложнений после прививки от коронавируса при наличии и так высокого титра антител к вирусу снижается.

Ученые из Аргентины недавно провели исследование с участием 11 млн вакцинированных российским препаратом «Спутник V». Об этом рассказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Оно показало совсем небольшое число осложнений после вакцинации. Отсюда можно сделать вывод, что даже у привитых с изначально высоким титром антител осложнения маловероятны. Но теоретически это может вызывать ускоренный дебют аутоиммунного заболевания или его обострение», — заявил эксперт.

Ранее биолог Анча Баранова предостерегла ревакцинированных от игнорирования мер профилактики COVID-19. По словам специалиста, некоторые пациенты с пренебрежением относятся к таким мерам после ревакцинации, отказываясь от ношения маски в общественных местах и не соблюдая социальную дистанцию.

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