Посольство России призвало США повлиять на Украину для решения конфликта в Донбассе

Вашингтон, 20 ноября. Россия рассчитывает, что США окажут давление на Украину, чтобы она начала выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поддержала слова российского лидера Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решать мирным путем на основе минских договоренностей. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — заявили в поольстве, отметив, что Украина должна прекратить саботировать Минские соглашения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, предметно обсудив ситуацию в регионе и на Украине. Как отмечается, разговор состоялся в телефонном формате по инициативе турецкой стороны.