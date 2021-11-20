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Посольство России призвало США повлиять на Украину для решения конфликта в Донбассе

Политика
Посольство России призвало США повлиять на Украину для решения конфликта в Донбассе
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Вашингтон, 20 ноября. Россия рассчитывает, что США окажут давление на Украину, чтобы она начала выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поддержала слова российского лидера Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решать мирным путем на основе минских договоренностей. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — заявили в поольстве, отметив, что Украина должна прекратить саботировать Минские соглашения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, предметно обсудив ситуацию в регионе и на Украине. Как отмечается, разговор состоялся в телефонном формате по инициативе турецкой стороны.

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