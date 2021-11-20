Эксперт «Билайна» Верещагин посоветовал оберегать телефон от перепадов температуры

Москва, 20 ноября. Аккумулятор и экран смартфона страдают в холодную погоду сильнее всего. Об этом рассказал глава отдела поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

Специалист в беседе с РИА Новости отметил, что аккумулятор теряет емкость при длительном нахождении на морозе. Динамика жидких кристаллов ухудшается, что отражается на времени отклика и реакции ЖК-сенсоров и экранов.

Эксперт указал, что на морозе ухудшается подвижность полимерных мембран. Пользователям следует быть готовым к изменению тональности звучания как встроенного динамика, так и гаджетов вместе с аксессуарами.

Верещагин рекомендует не доводить телефон до состояния, когда он сильно остыл, а также избегать резких перепадов температуры. В частности, не стоит оставлять устройство на ледяных поверхностях и в снегу, а при возвращении в тепло желательно нагревать его до комнатной температуры постепенно

Специалист советует держать устройство в кармане «поближе к себе» и отказаться от зарядки, особенно быстрой. При необходимости холодный телефон можно зарядить слабым током, и оставлять его недозаряженным на 40-50%.

Ранее IT-специалист Евгений Кашкин назвал последствия перепада температуры для смартфона. Так, опасным при перепаде для гаджета является возникновение конденсата и повышенной влажности.