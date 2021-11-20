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Сахалинская область оказалась среди лидеров ДФО по числу браков и разводов

Общество
Сахалинская область оказалась среди лидеров ДФО по числу браков и разводов
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 20 ноября. Камчатский край и Сахалинская область стали лидерами ДФО по числу зарегистрированных браков в прошлом году, пришли к выводу в ФАНУ «Востокгосплан».

В обоих регионах было зарегистрировано по семь браков на 1000 населения, что больше среднего для страны показателя на 32%. По числу разводов лидируют Сахалинская и Магаданская области, где на 1000 населения зарегистрировано 5,1 расторжения барака. Это на 31% выше среднего значения в России, сообщает АСТВ.ру.

Всего браки на Дальнем Востоке регистрируют на 10% чаще, чем в среднем по России. Однако количество разводов также превышает среднероссийский показатель на 13%.

Ранее специалисты FinExpertiza выяснили, что жители Сахалина стали лидерами по количеству выброшенного мусора в 2020 году. Каждый россиянин в прошлом году в среднем выбросил 453,4 кг мусора. На каждого жителя Сахалина в среднем приходилось 1,2 тонны отходов.

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