Девочки-подростки пострадали во время аварий с участием снегоходов на Сахалине

Петропавловск-Камчатский, 20 ноября. Прокуратура проводит проверку по факту аварий с участием снегоходов. Трое девочек-подростков пострадали в результате этих происшествий. Инциденты произошли на Камчатке.

Краевая прокуратура сообщила, что аварии произошли в районе села Таловка Пенжинского районе. Во время первого инцидента снегоходом с разрешения родителей управляла 15-летняя девочка. Однако подросток не справилась с управлением. В результате сельчанка перевернулась и получила травму. Во второй аварии за рулем транспортного средства находилась женщина без прав, которая допустила наезд на двух девочек, передает ИА «Кам 24».

В прокуратуре сообщили, что, по предварительной информации, во время обеих аварий транспортные средства использовались без регистрации. При этом за рулем снегоходов находились лица, которые не имели право управлять ими.

Семь человек ранее провалились под лед озера Тунайча. Пострадавшими оказались пять взрослых и двое детей. Всех людей в результате госпитализировали.