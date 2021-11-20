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Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун станет членом жюри «Зеленой премии»

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 07:05
Общество
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун станет членом жюри «Зеленой премии»
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Павел Глазунов

Москва, 20 ноября. Российский экологический оператор (РЭО) объявил состав жюри «Зеленой премии». Определять победителей будут зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку.

Конкурс определит лучшие проекты и инициативы, направленные на экологичные способы обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, премия выделит самых активных участников, бренды и организации, чье стремление сделать страну более чистой не оставляет сомнений, передает телеканал «360».

«"Зеленая премия" призвана оценить их вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Поможет в этом наше звездное жюри, это неравнодушные люди, которые вместе с настоящими экспертами определят лидеров», — отметил он.

Жюри будут оценивать идеи экологических проектов, их суть, социальную значимость и креативность. Важным критерием является вовлеченность граждан и качество предложенной инициативы. Жюри проанализируют мероприятия, проводимые для достижения цели и полученные результаты.

Ранее РЭО открыл сбор заявок на «Зеленую премию». Всего будет представлено шесть номинаций.

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Ирена Понарошку Маргарита Мамун жюри николай дроздов рэо зеленая премия
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