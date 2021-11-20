Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун станет членом жюри «Зеленой премии»

Москва, 20 ноября. Российский экологический оператор (РЭО) объявил состав жюри «Зеленой премии». Определять победителей будут зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку.

Конкурс определит лучшие проекты и инициативы, направленные на экологичные способы обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, премия выделит самых активных участников, бренды и организации, чье стремление сделать страну более чистой не оставляет сомнений, передает телеканал «360».

«"Зеленая премия" призвана оценить их вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Поможет в этом наше звездное жюри, это неравнодушные люди, которые вместе с настоящими экспертами определят лидеров», — отметил он.

Жюри будут оценивать идеи экологических проектов, их суть, социальную значимость и креативность. Важным критерием является вовлеченность граждан и качество предложенной инициативы. Жюри проанализируют мероприятия, проводимые для достижения цели и полученные результаты.

Ранее РЭО открыл сбор заявок на «Зеленую премию». Всего будет представлено шесть номинаций.