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Происшествия
Прокуратура Ямала нашла нарушения на площадке, где ребенок лишился пальца
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Прокуратура Ямала нашла нарушения на площадке, где ребенок лишился пальца

Происшествия
Прокуратура Ямала нашла нарушения на площадке, где ребенок лишился пальца
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Салехард, 20 ноября. Прокуратура Шурышкарского района ЯНАО выявила многочисленные нарушения на детской площадке в селе Азовы после травмирования ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность». Сотрудники прокуратуры выяснили, что у владельцев детской площадки не оказалось документации, не было предупреждающих об опасности табличек, а часть горки была деформирована.

После вмешательства ведомства площадку огородили. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, сообщает «Север-пресс». В ходе расследования дадут правовую оценку действиям ответственных за ремонт и обслуживание должностных лиц местной администрации, отметили в следственном комитете по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел вечером в среду, 17 ноября. Во время спуска с горки на детской площадке палец 12-летней школьницы попал в зазор между досками. Из-за того, что горка была очень скользкой, остановиться у потерпевшей не получилось и ей оторвало палец.

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