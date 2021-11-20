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Целью российских ПРО С-550 может стать уничтожение американских беспилотников X-37

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 06:43
Армия
Целью российских ПРО С-550 может стать уничтожение американских беспилотников X-37
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 ноября. Одним из способов использования разрабатываемой в России системы ПРО С-550 будет уничтожение американских беспилотников X-37, способных транспортировать ядерные заряды. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Российская сторона заявляет, что в функции БПЛА Х-37 входит перенос нескольких ядерных блоков, что позволяет ей быть ударной системой стратегического назначения космического базирования США. Вашингтон при этом утверждает, что беспилотники будут выполнять научные и разведывательные задачи, передает РИА Новости.

«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет», — рассказал собеседник агентства.

Второй источник отметил, что для перехвата подобных БПЛА С-550 оснастят многофункциональным РЛС большой дальности. По словам собеседников агентства, обе системы станут модификацией системы ПРО.

Разработка Россией нового боевого комплекса уже привлекла внимание Запада. Как отметило издание NI, НАТО не понимает, стоит ли организации опасаться C-550.

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про уничтожение х-37 с-550
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