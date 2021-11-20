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Россия готова к участию в экономических проектах Афганистана

Политика
Россия готова к участию в экономических проектах Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Москва, 20 ноября. Россия выразила готовность участвовать в экономических проектах Афганистана на коммерческой основе, однако главным интересом Кремля остается политическая стабильность в этом государстве.

Москве нужна независимая, самодостаточная и дружески настроенная в отношении России власть в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», — сказал он, имея в виду газопровод, электрификацию и железную дорогу.

Ранее эвакуированные из Афганистана по поручению президента РФ Владимира Путина люди поблагодарили российского лидера и министра обороны России Сергея Шойгу за помощь. Отмечается, что три спецборта прибыли из Афганистана на подмосковный аэродром Чкаловский. Самолеты эвакуировали из республики более 200 граждан России и еще четырех государств, в том числе Армении и Белоруссии.

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Все новости / Политика / Россия готова к участию в экономических проектах Афганистана
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