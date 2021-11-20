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Пользователей Сети рассмешила гиперактивная кошка Мася с талантом актрисы

Общество
Пользователей Сети рассмешила гиперактивная кошка Мася с талантом актрисы
vk.com/cats_republic

Москва, 20 ноября. Гиперактивная кошка Мася стала звездой интернета. Она рассмешила пользователей Сети своими артистическими способностями.

В Сети появилось видео с кошкой Масей в главных ролях. На кадрах видно, как пушистая особа выпендривается, как только может перед двумя собаками, которые отдыхают на диване. Но хвостатая перестает носиться сломя голову, как только в комнату заходит хозяйка.

Мася сразу притворяется, что спокойно отдыхает вместе с другими животными. Однако стоит девушке скрыться, кошка тут же меняет свое поведение и продолжает творить бесчинства. Ролик в TikTok набрал более 8,2 млн просмотров. Видео показал Ридус.

«"Оскар" внесите для актрисы», — написал поклонник.

У меня истерика от того, как она упала», — прокомментировал второй.

«Ну и артистка! Вы где такое счастье взяли?» — спросил пользователь.

Недавно неравнодушные жители Тюмени поселили бездомного кота в будке охраны с отоплением, чтобы пушистик в тепле и уюте смог пережить холода.

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