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Семнадцать человек погибли во время потопа на юго-востоке Индии

Происшествия
Семнадцать человек погибли во время потопа на юго-востоке Индии
flickr.com  /  Public.Resource.Org / CC BY 2.0

Нью-Дели, 20 ноября. Жертвами потопа в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш стали по меньшей мере 17 человек.

Мощные ливни начались в регионе в четверг. Они привели к наводнениям, в ходе которых водой размыло дороги и затопило ряд деревень.

Спасательная операция была развернута в пострадавших районах. В ней участвуют вертолеты ВВС страны и подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями.

Около 100 человек числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал оказать штату Андхра-Прадеш всю необходимую помощь.

Летом число погибших из-за оползней в Индии достигло 138. Муссонные дожди привели к повреждениям инфраструктуры в центральной части страны.

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индия потоп наводнения
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