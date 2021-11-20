Политолог Гаспарян: политическая элита Киева не воспринимает Украину как родину

Москва, 20 ноября. Проблема Украины в том, что правительство не воспринимает государство как родину. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что нет смысла ждать нового президента. Любой новый кандидат будет вести ровно такую же политику.

«Дело не в том, кого вы выберете. Нас с вами можно выбрать. Будет ровно то же самое. Там не работает сама по себе система. Украинская политическая элита, украинская власть не воспринимает Украину как Родину, ведь Родина — это совсем не обмотаться жовто-блакытным флагом, не прижечь себе трезуб на лбу, и не орать истошно "Борщ — це наше". Родина — это в другом», — заявил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

По его мнению, то, что делают сейчас власти с Украиной — это действия оккупантов. Человек, который трепетно относится к своей стране, на его взгляд, поступать так не может. Это главный итог Майдана.

Ранее ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин объяснил, что для прекращения конфликта в Донбассе Киев должен признать независимость Донецка и Луганска. Они были провозглашены еще в 2014 году.