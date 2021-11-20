Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 07:33
07:32
Политика
Политолог Гаспарян обвинил Украину в отсутствии политической мысли
07:29
Общество
Генетик Исаев: прививка от COVID-19 при антителах снижает вероятность осложнений
07:29
Политика
Посольство России призвало США повлиять на Украину для решения конфликта в Донбассе
07:27
Общество
Эксперт «Билайна» Верещагин посоветовал оберегать телефон от перепадов температуры
07:24
Общество
Врач Нуржахан: белковая пища поможет восстановиться после перенесенного COVID-19
07:20
Происшествия
Четырнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
07:19
Общество
Сахалинская область оказалась среди лидеров ДФО по числу браков и разводов
07:17
Происшествия
Девочки-подростки пострадали во время аварий с участием снегоходов на Сахалине
07:05
Общество
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун станет членом жюри «Зеленой премии»
07:02
Происшествия
Прокуратура Ямала нашла нарушения на площадке, где ребенок лишился пальца
Все новости

Политолог Гаспарян: политическая элита Киева не воспринимает Украину как родину

Политика
Политолог Гаспарян: политическая элита Киева не воспринимает Украину как родину
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 ноября. Проблема Украины в том, что правительство не воспринимает государство как родину. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что нет смысла ждать нового президента. Любой новый кандидат будет вести ровно такую же политику.

«Дело не в том, кого вы выберете. Нас с вами можно выбрать. Будет ровно то же самое. Там не работает сама по себе система. Украинская политическая элита, украинская власть не воспринимает Украину как Родину, ведь Родина — это совсем не обмотаться жовто-блакытным флагом, не прижечь себе трезуб на лбу, и не орать истошно "Борщ — це наше". Родина — это в другом», — заявил Гаспарян.

Политолог Гаспарян: политическая элита Киева не воспринимает Украину как родину
instagram.com / @asgasparyan

По его мнению, то, что делают сейчас власти с Украиной — это действия оккупантов. Человек, который трепетно относится к своей стране, на его взгляд, поступать так не может. Это главный итог Майдана.

Ранее ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин объяснил, что для прекращения конфликта в Донбассе Киев должен признать независимость Донецка и Луганска. Они были провозглашены еще в 2014 году.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Гаспарян: политическая элита Киева не воспринимает Украину как родину
украина родина гаспарян украинская элита
Комментировать