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Джина Карано сыграет в фильме о сыне Байдена

Шоу-бизнес
Джина Карано сыграет в фильме о сыне Байдена
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 20 ноября. Голливудская актриса Джина Карано присоединяется к актерскому составу фильма «Мой сын Хантер», который является биографией младшего сына президента США Джо Байдена Хантера.

В настоящий момент кинолента находится на стадии производства. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Биографический фильм подробно описывает скандальные деловые отношения и образ жизни Хантера Байдена, а также коррупцию, которая может привести к Белому дому», — заявили продюсеры.

Источники сообщают, что сценарий напишут ирландские документалисты Энн Макэлхинни и Фелим МакАлир. Режиссером выступит Роберт Дэви, снявший «Лицензию на убийство» и «Балбесов».

В настоящее время фильм снимается в Сербии. Известно, что Карано сыграет агента секретной службы. Кроме нее, к актерскому составу присоединился британский актер Лоуренс Фокс, который сыграет самого Хантера, Джон Джеймс исполнит роль президента США.

«Она — уставший от мира агент секретной службы, присутствующий в большинстве сомнительных сделок семьи Байден. Она озвучивает правду и сардоническую комедию по поводу абсурдных дел семейства Байден», — отметил МакАлир.

Ранее стало известно, что режиссер Пэтти Дженкинс прекратила сотрудничество с киностудией Lucasfilm. Причиной такого решения стали творческие разногласия между кинематографистом и руководством компании.

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