Уровень безработицы на Ямале является одним из самых низких

Салехард, 20 ноября. Самый низкий показатель безработицы по стране зафиксирован в Ямало-ненецком автономном округе.

Уровень безработицы в регионе снизился с начала года в четыре раза, в четыре раза, до половины процентного пункта. Региональный департамент занятости отметил, что в ЯАНО около полутора тысяч безработных при 16 тысячах открытых вакансий.

Треть из них связана со строительством. По сравнению с 2020 годом в два раза вырос спрос на специалистов ТЭКа, сотрудников общепита и гостиниц. Профильное ведомство предлагает жителям региона получить новую профессию или пройти переподготовку.

Почти и 1,5 тысячи человек уже приступили к обучению. В этом году 230 безработных открыли собственное дело, 80 из них служба занятости оказала финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей. Об этом информирует «Ямал-Медиа».

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России снизился на 1,7 процентного пункта. В российских регионах уровень безработицы составил 4,6%.