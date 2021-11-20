Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 06:02
06:00
Общество
ФАН выяснил причины сноса старинных домов в Ростове-на-Дону
05:51
Происшествия
Правоохранители обвиняют жителя Владивостока в реабилитации нацизма
05:50
Общество
Уровень безработицы на Ямале является одним из самых низких
05:34
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон назвала суд с Disney положительным для индустрии кино
05:34
Шоу-бизнес
Discovery+ выпустит документальный фильм о разводе Деппа и Херд
05:20
Экономика
Киев испугался уловки «Газпрома» в разгар отопительного сезона
05:17
Происшествия
Правонарушители похитили больше 22 тыс. литров дизеля на Чукотке
04:50
Общество
Гинцбург поддержал инициативу лишать дипломов врачей-антипрививочников
04:48
Общество
Львов предостерегли от высокомерия, а Близнецам нужно научиться расставлять приоритеты
04:47
Политика
Axios: США могут ввести новые санкции против России при «вторжении на Украину»
Все новости

Уровень безработицы на Ямале является одним из самых низких

Общество
Уровень безработицы на Ямале является одним из самых низких
pixabay.com

Салехард, 20 ноября. Самый низкий показатель безработицы по стране зафиксирован в Ямало-ненецком автономном округе.

Уровень безработицы в регионе снизился с начала года в четыре раза, в четыре раза, до половины процентного пункта. Региональный департамент занятости отметил, что в ЯАНО около полутора тысяч безработных при 16 тысячах открытых вакансий.

Треть из них связана со строительством. По сравнению с 2020 годом в два раза вырос спрос на специалистов ТЭКа, сотрудников общепита и гостиниц. Профильное ведомство предлагает жителям региона получить новую профессию или пройти переподготовку.

Почти и 1,5 тысячи человек уже приступили к обучению. В этом году 230 безработных открыли собственное дело, 80 из них служба занятости оказала финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей. Об этом информирует «Ямал-Медиа».

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России снизился на 1,7 процентного пункта. В российских регионах уровень безработицы составил 4,6%.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Уровень безработицы на Ямале является одним из самых низких
янао безработица
Комментировать