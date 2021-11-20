Скарлетт Йоханссон назвала суд с Disney положительным для индустрии кино

Лос-Анджелес, 20 ноября. Актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что ее судебные тяжбы с компанией Disney относительно проката и доходов с киноленты «Черная вдова» оказали положительное влияние на индустрию кино.

Театральный релиз кинокомикса о русской шпионке должен был состояться намного раньше, но был отложен из-за пандемии COVID-19. Поэтому компания Disney решила выпустить фильм одновременно и в кинотеатрах, и на стриминг-сервисе Disney+, что позволило подписчикам получить картину для домашнего просмотра по цене билета в кино. Об этом сообщил ScreenRant.

Несмотря на неплохие кассовые сборы «Черной вдовы», она существенно уступила другим проектам киновселенной Marvel. Кроме того, гонорар Йоханссон напрямую зависел от театральной выручки.

Поэтому она подала в суд на Disney, утверждая, что студия использовала гибридный релиз, чтобы избежать выплаты ей кассовых бонусов, на которые она имела право по контракту. В результате актриса выиграла дело, а теперь решила прокомментировать это в СМИ.

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«Очень хорошо, что никому не придется проходить через то, через что прошла я. Я думаю, что это было положительное влияние на индустрию и, надеюсь, теперь изменятся жизнь и заработок художников и креативщиков. Это развивающееся время, когда происходят огромные изменения в море. Как сказала мне моя дочь Роза на днях: "Вы не можете приготовить омлет, не разбив несколько яиц"», — подчеркнула Скарлетт.

Ранее стало известно, что компания Marvel Studios официально прекратила съемки сиквела «Черной пантеры» до января 2022 года. Рабочий процесс возобновится после восстановления актрисы Летиции Райт.