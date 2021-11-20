Discovery+ выпустит документальный фильм о разводе Деппа и Херд

Лос-Анджелес, 20 ноября. Потоковый сервис Discovery+ анонсировал документальный фильм о разводе и судебных баталиях между актерами и бывшей супружеской парой Джонни Деппом и Эмбер Херд.

Впервые голливудские звезды встретились на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2015 году. Однако уже спустя год звезда фильма «Аквамен» подала на развод, после чего между экс-супругами началась затяжные и скандальные судебные тяжбы. Об этом сообщает ScreenRant,

Обе стороны обвинили друг друга в домашнем насилии, но при этом отрицали обвинения в свой адрес. Карьера актеров также пострадала, хотя Херд на данный момент снимается в сиквеле «Аквамена».

Кадр из фильма «Аквамен» /

Стало известно, что Discovery+ планирует выпустить документальный фильм о громком разводе звезд. Кинолента получит название «Джонни против Эмбер» и будет состоять из двух частей.

В ней расскажут о бракоразводном процессе и его последствиях для обеих сторон. Шоураннеры отметили, что при создании картины будут ориентироваться на обе точки зрения.

В одном эпизоде будет показана история Деппа, согласно которой Херд обманывала его. Другая серия будет посвящена утверждениям Эмбер о том, что она стала жертвой Джонни, который употреблял наркотики и алкоголь.

«Джонни против Эмбер» будет содержать заявления адвокатов с обеих сторон, интервью с близкими к паре людьми, а также видео и аудиозаписи, снятые актерами. Сервис Discovery+ не объявил дату выхода киноленты.

Ранее стало известно, что сценарист «Богемской рапсодии» Энтони Маккартен подает в суд на продюсера Грэма Кинга и его компанию GK Films. Он утверждает, что ему не выплатили проценты от общих сборов фильма.