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Киев испугался уловки «Газпрома» в разгар отопительного сезона

Экономика
Киев испугался уловки «Газпрома» в разгар отопительного сезона
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 ноября. Российская компания «Газпром» может использовать «уловку» по газопроводу «Северному потоку — 2», поставив под угрозу украинский отопительный сезон, пишет «РБК-Украина».

Издание подразумевает создание немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG как оператора «Северного потока — 2». Если это удастся сделать, то газ будет пущен в Евросоюз в обход Украины до завершения отопительного сезона.

Некоторые украинские населенные пункты могут остаться без газоснабжения. Киев уже проработал три варианта действий на случай различного уровня сокращения транзита.

«Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока — 2", как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет», — пишет автор материала.

Ранее сообщалось, что решение регулятора ФРГ о приостановке сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» прервало установленный срок на вынесение заключения по проекту, который составлял четыре месяца. Немецкий регулятор возобновит сертификацию газопровода после того, как оператор Nord Stream 2 AG зарегистрирует дочернюю компанию и наделит ее частью полномочий.

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Газпром северный поток - 2 зима
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