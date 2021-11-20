Правонарушители похитили больше 22 тыс. литров дизеля на Чукотке

Анадырь, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела из-за кражи дизельного топлива в муниципальном предприятии «Чаунское» в городском округе Певек на Чукотке.

В прошлом и текущем году с территории предприятия неизвестные похитили больше 22 тысяч литров дизеля. Ущерб кражи составляет более 1,5 млн рублей. Соответствующей информацией поделилось информационное агентство «Чукотка», ссылаясь на местную прокуратору.

Помощник прокурора Анастасия Паскова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов проверяли исполнение бюджетного законодательства на предприятии. Во время нее прокуратура установила, что неизвестные похитили топливо.

Следствию теперь предстоит разобраться в этом деле. Специалисты выяснят обстоятельства, детали кражи и установят лиц, которые причастны к хищению топлива.

Российские правоохранители недавно задержали двух граждан Белоруссии, которые на постоянной основе совершали кражи из грузовиков. Белорусские полицейские передали информацию об этих преступниках коллегам из России.