Гинцбург поддержал инициативу лишать дипломов врачей-антипрививочников

Москва, 20 ноября. Медицинские работники, отговаривающие пациентов от вакцинации, используют свое служебное положение во вред людям, считает директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его мнению, таких специалистов необходимо лишать дипломов пожизненно. С подобным предложением ранее выступил кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Он считает, что таким образом врачи демонстрируют непрофессионализм, ставя под угрозу жизни людей. С этим согласился и Гинцбург, передает РИА Новости.

«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить», — отметил ученый.

Безопасность как вакцинации, так и ревакцинации была подтверждена испытаниями и учеными. Недавно Александр Гинцбург заявил, что абсолютно безвредно и многократное введение препарата.