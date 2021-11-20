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Политика
Axios: США могут ввести новые санкции против России при «вторжении на Украину»
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Axios: США могут ввести новые санкции против России при «вторжении на Украину»

Политика
Axios: США могут ввести новые санкции против России при «вторжении на Украину»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 ноября. Американский сенатор Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину».

Внесенная в конгресс поправка требует от американского лидера Джо Байдена наложить санкции и запретить въезд в США российским военным и сотрудникам разведки, а также увеличить военную помощь Киеву. Об этом сообщает Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету.

Также, согласно инициативе, под санкции попадают российские банки, госучреждения, нефтегазовый сектор и предприятия по добыче полезных ископаемых. Кроме того, Менендес предлагает ввести ограничения против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.

Также под санкциями окажется любой, кто участвует в планировании строительства российского газопровода «Северный поток — 2». По данным портала, республиканцы хотят внести поправки о санкциях против «СП-2» до каких-либо действий Москвы против Киева.

Ранее депутат Европарламента от Германии Каролин Браунсбергер-Рейнхольд заявила, что возможные ограничительные меры США в адрес проекта «Северный поток — 2» идут вразрез с международным правом. Парламентарий прокомментировала одобренную поправку к американскому оборонному бюджету на 2022 финансовый год.

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