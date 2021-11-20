Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 06:01
06:00
Общество
ФАН выяснил причины сноса старинных домов в Ростове-на-Дону
05:51
Происшествия
Правоохранители обвиняют жителя Владивостока в реабилитации нацизма
05:50
Общество
Уровень безработицы на Ямале является одним из самых низких
05:34
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон назвала суд с Disney положительным для индустрии кино
05:34
Шоу-бизнес
Discovery+ выпустит документальный фильм о разводе Деппа и Херд
05:20
Экономика
Киев испугался уловки «Газпрома» в разгар отопительного сезона
05:17
Происшествия
Правонарушители похитили больше 22 тыс. литров дизеля на Чукотке
04:50
Общество
Гинцбург поддержал инициативу лишать дипломов врачей-антипрививочников
04:48
Общество
Львов предостерегли от высокомерия, а Близнецам нужно научиться расставлять приоритеты
04:47
Политика
Axios: США могут ввести новые санкции против России при «вторжении на Украину»
Все новости

Правоохранители возбудили дело по факту смерти рабочего у плотины под Петербургом

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 04:44
Происшествия
Правоохранители возбудили дело по факту смерти рабочего у плотины под Петербургом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту инцидента у плотины в Ленинградской области, в результате которого скончался человек. Происшествие произошло в Подпорожском районе.

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По информации правоохранителей, в пятницу судоводитель ООО «Специальные сварные металлоконструкции» посадил в лодку Windboat 35 четырех человек. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.

При этом сотрудник знал, что судно вмещает максимум троих пассажиров. После этого он поплыл, но лодка перевернулась из-за сильного течения и превышение пассажировместимости. Один из пассажиров в результате утонул и стал жертвой инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов задержали судоводителя. Полиция в данный момент решает вопрос об избрании ему меры наказания. После получения сведений о происшествии на место инцидента выдвинулась следственно оперативная группа.

Три школьника недавно утонули в озере под Владимиром. Трагедия произошла в пятницу. Правоохранители не исключают, что ребята могли оказаться в воде по неосторожности, но пока рассматривают криминальную версию инцидента.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Правоохранители возбудили дело по факту смерти рабочего у плотины под Петербургом
уголовное дело смерть утонул
Комментировать