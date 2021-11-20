Правоохранители возбудили дело по факту смерти рабочего у плотины под Петербургом

Санкт-Петербург, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту инцидента у плотины в Ленинградской области, в результате которого скончался человек. Происшествие произошло в Подпорожском районе.

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По информации правоохранителей, в пятницу судоводитель ООО «Специальные сварные металлоконструкции» посадил в лодку Windboat 35 четырех человек. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.

При этом сотрудник знал, что судно вмещает максимум троих пассажиров. После этого он поплыл, но лодка перевернулась из-за сильного течения и превышение пассажировместимости. Один из пассажиров в результате утонул и стал жертвой инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов задержали судоводителя. Полиция в данный момент решает вопрос об избрании ему меры наказания. После получения сведений о происшествии на место инцидента выдвинулась следственно оперативная группа.

Три школьника недавно утонули в озере под Владимиром. Трагедия произошла в пятницу. Правоохранители не исключают, что ребята могли оказаться в воде по неосторожности, но пока рассматривают криминальную версию инцидента.