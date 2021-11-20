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Мытье машины без прогрева может испортить лакокрасочное покрытие автомобиля

Общество
Мытье машины без прогрева может испортить лакокрасочное покрытие автомобиля
pixabay.com

Москва, 20 ноября. Многие автомобилисты не знают специфики мойки машины в зимний период, из-за чего позднее сталкиваются с проблемами. Портал «АвтоВзгляд» рассказал, чего не стоит делать с автомобилем в холодное время года.

Во-первых, если сразу начать мыть автомобиль, не дав ему немного отогреться, горячая вода и пар могут испортить лакокрасочное покрытие. После мойки кузов транспортного средства нужно тщательно просушить, а все резиновые детали обработать силиконом. Если этого не сделать, то уплотнители примерзнут к стальной части дверей, отметили эксперты.

Также нужно помнить, что будет лучше, если большая часть бензобака вашей машины будет заполнена. Такое правило связано с тем, что в пустом баке, где топливо на дне, обильно образуется конденсат, превращающийся в лед. Он преобразуется в крошку, которая может забить топливный насос.

Недавно специалисты «СберАвто» назвали правила безопасной езды без ДТП зимой. Водителю нужно прибегать к раннему торможению, водить аккуратно и уверенно, а в случае непогоды отказываться от поездки на личном транспорте.

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машина автомобиль зима
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