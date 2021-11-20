Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 06:01
06:00
Общество
ФАН выяснил причины сноса старинных домов в Ростове-на-Дону
05:51
Происшествия
Правоохранители обвиняют жителя Владивостока в реабилитации нацизма
05:50
Общество
Уровень безработицы на Ямале является одним из самых низких
05:34
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон назвала суд с Disney положительным для индустрии кино
05:34
Шоу-бизнес
Discovery+ выпустит документальный фильм о разводе Деппа и Херд
05:20
Экономика
Киев испугался уловки «Газпрома» в разгар отопительного сезона
05:17
Происшествия
Правонарушители похитили больше 22 тыс. литров дизеля на Чукотке
04:50
Общество
Гинцбург поддержал инициативу лишать дипломов врачей-антипрививочников
04:48
Общество
Львов предостерегли от высокомерия, а Близнецам нужно научиться расставлять приоритеты
04:47
Политика
Axios: США могут ввести новые санкции против России при «вторжении на Украину»
Все новости

Похолодание до минус 16 и осадки ожидают жителей Приморья в выходные

Общество
Похолодание до минус 16 и осадки ожидают жителей Приморья в выходные
rkomi.ru  /  Республика Коми Официальный портал

Владивосток, 20 ноября. Выходные Приморский край встретит с похолоданием и осадками в видео мокрого снега. В связи с непогодой в регионе объявлен режим повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, похолодание, которое началось в пятницу, продолжится в субботу и воскресенье. Температура воздуха опустится до минус десяти градусов и минус 16 градусов на севере Приморья. Во второй половине 20 ноября столбики термометров поднимутся, но на севере останутся в отрицательном диапазоне, рассказали синоптики ИА DEITA.RU.

В воскресенье, 21 ноября, прогнозируется облачная погода, осадки в виде дождя и снега ожидаются в южной части Приморского края. Во Владивостоке в выходные температура составит плюс три градуса днем.

Недавно сурки из Московского зоопарка ушли в зимнюю спячку намного раньше обычного срока, что говорит о крайне суровой грядущей зиме в России.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Похолодание до минус 16 и осадки ожидают жителей Приморья в выходные
погода приморье выходные
Комментировать