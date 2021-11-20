Похолодание до минус 16 и осадки ожидают жителей Приморья в выходные

Владивосток, 20 ноября. Выходные Приморский край встретит с похолоданием и осадками в видео мокрого снега. В связи с непогодой в регионе объявлен режим повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, похолодание, которое началось в пятницу, продолжится в субботу и воскресенье. Температура воздуха опустится до минус десяти градусов и минус 16 градусов на севере Приморья. Во второй половине 20 ноября столбики термометров поднимутся, но на севере останутся в отрицательном диапазоне, рассказали синоптики ИА DEITA.RU.

В воскресенье, 21 ноября, прогнозируется облачная погода, осадки в виде дождя и снега ожидаются в южной части Приморского края. Во Владивостоке в выходные температура составит плюс три градуса днем.

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