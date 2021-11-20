Центр Гамалеи заявил о возможном завершении волны COVID-19 через две недели

Москва, 20 ноября. Завершение волны COVID-19 в России возможно через две недели при сохранении тенденции спада заболеваемости. Об этом сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Эксперт в интервью радио Sputnik сообщил, что суточный прирост достиг пиковых значений в начале ноября. С тех пор количество выявляемых случаев заражения постепенно падает. Если динамика сохранится в течение одной или двух недель, то можно будет говорить о спаде волны.

Вирусолог отметил, что делать прогнозы о завершении волны сложно, поскольку на инфекцию влияет множество факторов. По его словам, сейчас наблюдается хорошая тенденция.

«Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — объяснил Бутенко.

Специалист уверен, что спад волны COVID-19 не будет означать завершение эпидемии в России. Для полной победы над вирусом нужна «китайская дисциплина».

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация является условием для предотвращения новых волн пандемии коронавируса. По его словам, показатель привитых должен составлять 70-80%.