Россиянам до 16 лет могут разрешить бесплатно ездить в общественном транспорте

Москва, 20 ноября. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей собирается разработать законопроект, согласно которому дети от 7 до 16 лет получат право бесплатного проезда на любом виде общественного транспорта.

На данный момент бесплатный проезд учитывает только маленьких детей дошкольного возраста. Подростков до 16 лет запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не заплатили за проезд, напомнила глава комитета Нина Останина в беседе с РИА Новости.

В мае этого года законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение кабмина. Однако комитет не хочет отказываться от этого закона и потому на бюджет следующего, уже 2023 года, собирается предлагать поправки, заключила Останина.

Недавно украинских сирот научили обращаться с оружием в рамках национально-патриотического семинара. Силовики обучили участников разбирать оружие, устранять поломку и заново собирать. Детям также рассказали украинскую версию мировой и государственной истории.