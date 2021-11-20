Пожарные ликвидировали возгорание в деревянном доме в селе Мильково на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 20 ноября. Семеро пожарных потушили возгорание в деревянном доме в селе Мильково на Камчатке. В результате пожара одноэтажное здание пострадало по всей площади.

Пожарные получили информации о возгорании в пятницу в 02:44. На место пожара приехал дежурный караул местной пожарно-спасательной части.

Семь членов лично состава и две единицы техники локализовали огонь в 03:03. Соответствующей информацией поделился пресс-центр краевого управления МЧС во время беседы с информационным агентством «Кам 24».

Спасателям удалось полностью потушить возгорание в 09:57. В результате пожара погибшие и пострадавшие отсутствуют. Специалисты в данный момент устанавливают причины, детали и обстоятельства происшествия.

Пожар недавно произошел в собачьем приюте на севере Москвы. Площадь возгорания составляла десять квадратных метров.