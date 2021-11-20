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Глава Минобороны Украины Резников призвал страну «делать домашнее задание» для НАТО

Политика
Глава Минобороны Украины Резников призвал страну «делать домашнее задание» для НАТО
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 20 ноября. Киев должен быть готов к вступлению в НАТО, несмотря на то, что принятие Украины в состав НАТО на данный момент не находится в повестке дня, резюмировал министр обороны страны Алексей Резников.

Об этом политик сообщил во время визита министра в Вашингтон. Однако такое положение дел не значит, что Украина должна позабыть о предписаниях конституции и о цели вступить в НАТО, подчеркнул Резников.

«Наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО», — сказал министр.

НАТО не является военным союзом, тут скорее вопрос развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Решение, в свою очередь, принимается только при общем мнении стран Альянса, и является сугубо политическим, заключил глава украинской делегации в Вашингтоне. Его необходимо дождаться — рано или поздно оно будет принято.

Недавно министры обороны Великобритании и Украины Бен Уоллес и Алексей Резников сообщили, что не желают конфликта и вражды с Россией, но ощущают тревогу из-за ее военной активности.

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украина нато альянс
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