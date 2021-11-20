Киев, 20 ноября. В селе Степановка Херсонской области на юге Украины провели национально-патриотический семинар, в ходе которого воспитанников Центра социально-психологической реабилитации научили обращаться с оружием.

Сироты и дети из неблагополучных семей прошли физическую подготовку и освоили навыки выживания в дикой природе – установка палаток, вязание узлов, приготовление пище на кострах, передает «Общественное. Херсон». Затем правоохранители обучили участников разбирать оружие, устранять поломку и заново собирать. Детям также рассказали украинскую версию мировой и государственной истории.

Это не первый подобный случай. В 2018 году в СМИ появилась информация, что в летнем детском лагере в Тернопольской области Украины детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова.

Недавно российский президент Владимир Путин всего одной фразой смог насолить Украине, лишив ее 70 тысяч бойцов ВСУ, пишет китайское издание Sohu. Для этого политику лишь понадобилось напомнить, что русские и украинцы — один народ.