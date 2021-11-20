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МакSим порадовала поклонников милым видео с далматинцем

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 04:17
Общество
МакSим порадовала поклонников милым видео с далматинцем
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

, 20 ноября. Певица МакSим начала активно вести личный блог в соцсети Instagram, едва оправившись после продолжительной болезни. На этот раз артистка порадовала подписчиков милым видео с далматинцем.

На записи МакSим предстала в домашнем образе. В коротком видео артистка в джинсах и белоснежной футболке играет с четвероногим другом семьи.

Публикация за несколько часов набрала почти 17 тысяч лайков и собрала множество комментариев. Поклонники умилились записью и осыпали певицу комплиментами.

«Марина, так рада видеть вас такой счастливой. Милота такая», — написала dariasenorita.

«Ну какая милота», — восхитилась rudenko_lada

«Как хорошо, что на свете есть такие люди, как ты солнечные, улыбчивые, добрые, искренние», — умилилась fan_maksim1.

Поп-звезда МакSим активно восстанавливается после комы и тяжелой пневмонии на фоне заражения COVID-19. Долгое время артистка пугала поклонников худобой и воспоминаниями о тяжелом периоде лечения, однако, судя по ее публикациям, она возвращается к прежней жизни.

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