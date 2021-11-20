«СберАвто» назвал уверенность за рулем одним из правил безаварийной езды зимой

Москва, 20 ноября. Зимой водителю необходимо всегда быть начеку и прибегать к раннему торможению, потому что сцепление автомобиля с дорогой значительно ухудшается, рассказали специалисты «СберАвто».

Раннее торможение, аккуратная езда, уверенность и спокойствие за рулем или вовсе отказ от поездки на личном транспорте в случае непогоды или сомнений в своих силах - главные правила зимней безаварийной езды, передает РИА Новости мнение экспертов.

«Неосторожные движения могут привести к пробуксовке колес, что в свою очередь вызовет откат назад. Если скатывания избежать не удалось, наиболее безопасным для других участников движения действием будет экстренное контактное торможение», — посоветовали автомобилистам специалисты.

Следует помнить, что зимой лучше воздержаться от частой смены полос. На обледеневшей дороге нужно своевременно сбросить скорость, не делать резких движений рулем и педалями, в случае потери управления — тормозить плавно, убрав ногу с педали газа и одновременно с этим переключившись на более низкую передачу. От резкого торможения и ухода в занос может помочь антиблокировочная тормозная система.

Во время запуска двигателя зимой следует выключить систему отопления и кондиционирования салона, чтобы мотор быстрее нагрелся до рабочей температуры, напомнил автомобильный эксперт Егор Васильев.