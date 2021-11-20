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«СберАвто» назвал уверенность за рулем одним из правил безаварийной езды зимой

Общество
«СберАвто» назвал уверенность за рулем одним из правил безаварийной езды зимой
pixabay.com

Москва, 20 ноября. Зимой водителю необходимо всегда быть начеку и прибегать к раннему торможению, потому что сцепление автомобиля с дорогой значительно ухудшается, рассказали специалисты «СберАвто».

Раннее торможение, аккуратная езда, уверенность и спокойствие за рулем или вовсе отказ от поездки на личном транспорте в случае непогоды или сомнений в своих силах - главные правила зимней безаварийной езды, передает РИА Новости мнение экспертов.

«Неосторожные движения могут привести к пробуксовке колес, что в свою очередь вызовет откат назад. Если скатывания избежать не удалось, наиболее безопасным для других участников движения действием будет экстренное контактное торможение», — посоветовали автомобилистам специалисты.

Следует помнить, что зимой лучше воздержаться от частой смены полос. На обледеневшей дороге нужно своевременно сбросить скорость, не делать резких движений рулем и педалями, в случае потери управления — тормозить плавно, убрав ногу с педали газа и одновременно с этим переключившись на более низкую передачу. От резкого торможения и ухода в занос может помочь антиблокировочная тормозная система.

Во время запуска двигателя зимой следует выключить систему отопления и кондиционирования салона, чтобы мотор быстрее нагрелся до рабочей температуры, напомнил автомобильный эксперт Егор Васильев.

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автомобиль зима езда
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