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WP: Белый дом собирает данные о военных учениях для «сдерживания России»

Политика
WP: Белый дом собирает данные о военных учениях для «сдерживания России»
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Вашингтон, 20 ноября. Администрация США поручила Пентагону собрать данные об американских военных учениях в Европе, которые прошли за последние годы и были направлены на «сдерживание» России.

Эта информация нужна Белому дому, чтобы проанализировать операции и спланировать аналогичные меры в будущем. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

«Количество военных миссий США в Европе в последние годы возросло на фоне напряженности в отношениях с Москвой, что привело к проведению множества учений, наблюдательных полетов и морских операций. Их задача — предотвратить дальнейшие авантюры российских вооруженных сил в Европе и заверить союзников в регионе в том, что США серьезно относятся к своим обязательствам по их защите», —сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что боевые корабли ВМС США примут участие в проводимых Францией учениях POLARIS 21. Крупномасштабные военные учения ВМС Франции POLARIS 21 стартовали 18 ноября в западной части Средиземного моря и у атлантического побережья страны.

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