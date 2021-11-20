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Саакашвили перевезли в военный госпиталь для лечения

Общество
Саакашвили перевезли в военный госпиталь для лечения
facebook.com  /  Mikheil Saakashvili

Тбилиси, 20 ноября. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в Горийский военный госпиталь на реанимобиле, где он будет лечиться от последствий длительной голодовки, сообщает телекомпания «Пирвели».

Минюст Грузии в пятницу принял решение перевести Саакашвили в военный госпиталь. «Пирвели» ранее показала кадры, как автомобили с экс-президентом Грузии выехали в сторону Гори.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В этот же день он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Экс-глава страны назвал условие для прекращения голодовки, сообщила руководитель минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе. Министр посетила больницу в Гори, куда в скором времени могут перевести заключенного. Сам Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь.

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