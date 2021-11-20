Экономист Чеглов посоветовал покупать товары только под брендом крупных торговых сетей

Москва, 20 ноября. Товары собственной торговой марки стоят, как правило, дешевле, но следует учесть, что такая покупка оправдана лишь в том случае, если бренд известен, предупредил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Такая продукция дешевле по двум причинам. Во-первых, производитель получает большой и гарантированный, повторяемый заказ от торговой сети, и ему не нужно искать покупателя. Во-вторых, можно использовать более дешевую упаковку.

Однако порой ради экономии средств производитель может начать использовать более дешевое и некачественное сырье. Например, не масло, а маргарин, рассказал специалист в беседе с «Прайм».

«Собственные торговые марки — это инструмент не для автономных малых и даже средних предприятий. Это должны быть сети или объединения предприятий», — пояснил эксперт.

Покупатель, оказываясь в ситуации выбора, должен помнить о том, что известный товарный бренд — надежнее. Если доверие к торговой сети есть — то можно попробовать и оценить продукцию самостоятельно, заключил собеседник агентства.

Недавно стало известно, что Совет Федерации может расшириться за счет еще одной комиссии, которая будет заниматься мониторингом стоимости продуктов и законодательно регулировать цены в секторе.