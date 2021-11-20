Fox News: власти США презирают собственных граждан

, 20 ноября. Президент США Джо Байден и демократы специально устраивают кризисы, поскольку презирают людей. Об этом рассказал республиканец Палаты представителей Джим Бэнкс.

Ветеран войны в Афганистане считает, что экономические трудности, которые испытывают сейчас американцы — это не случайность. Об этом сообщает Fox News.

«Демократы приняли обдуманные политические решения, чтобы привести нас туда, где мы находимся сегодня. Поэтому неправильно предполагать, что многочисленные кризисы, с которыми сталкивается наша страна: пограничный кризис, энергетический кризис и инфляционный кризис, являются результатом ошибок или некомпетентности администрации Байдена», — отметил Бэнкс.

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Он добавил, что правительство нельзя считать глупым. Байден является лицом демократов, но не он главный.

«Люди, которые действительно руководят шоу, точно знают, что они делают. Они знают, какую боль причиняют тебе и твоей семье. Им просто все равно. Почему? Потому что они презирают тебя и то, как ты живешь. Просто и понятно», — резюмировал республиканец.

Ранее представители Квиннипэкского университета рассказали, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 36%, что является рекордным показателем. Теперь действия главы Белого дома не одобряют 53% респондентов.