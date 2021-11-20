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Fox News: власти США презирают собственных граждан

Политика
Fox News: власти США презирают собственных граждан
ФБА «Экономика сегодня»

, 20 ноября. Президент США Джо Байден и демократы специально устраивают кризисы, поскольку презирают людей. Об этом рассказал республиканец Палаты представителей Джим Бэнкс.

Ветеран войны в Афганистане считает, что экономические трудности, которые испытывают сейчас американцы — это не случайность. Об этом сообщает Fox News.

«Демократы приняли обдуманные политические решения, чтобы привести нас туда, где мы находимся сегодня. Поэтому неправильно предполагать, что многочисленные кризисы, с которыми сталкивается наша страна: пограничный кризис, энергетический кризис и инфляционный кризис, являются результатом ошибок или некомпетентности администрации Байдена», — отметил Бэнкс.

Fox News: власти США презирают собственных граждан
pxhere.com / CC0 Public Domain

Он добавил, что правительство нельзя считать глупым. Байден является лицом демократов, но не он главный.

«Люди, которые действительно руководят шоу, точно знают, что они делают. Они знают, какую боль причиняют тебе и твоей семье. Им просто все равно. Почему? Потому что они презирают тебя и то, как ты живешь. Просто и понятно», — резюмировал республиканец.

Ранее представители Квиннипэкского университета рассказали, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 36%, что является рекордным показателем. Теперь действия главы Белого дома не одобряют 53% респондентов.

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сша байден демократы кризисы
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