Королевский автор Пастернак: Меган Маркл пытается извлечь пользу из королевского титула

Лос-Анджелес, 20 ноября. Герцогиня Сассекская отвергла монархию, но хочет извлечь выгоду из королевского титула. Об этом рассказала королевский автор Анна Пастернак.

Супруга принца Гарри дала новое интервью ведущей Эллен Дедженерес. Это была ее первая публичная беседа после скандального выпуска от медиамагната Опры Уинфри. Об этом сообщает Fox News.

Многие поклонники хвалили герцогиню Сассекскую за то, что она была приземленной и демонстрировала свои комедийные навыки. Другие зрители посчитали ее поведение в ток-шоу достойным презрения, поскольку Меган вела себя не как королевская особа. Ее выступление оценила и королевский эксперт.

«Своим самодовольным появлением Меган Маркл на шоу Эллен смутила королевскую семью и смутила саму себя. Возможно, она отвергла британскую монархию, но все же стремится извлечь выгоду из своего титула, будучи описанной на экране как Меган, герцогиня Сассекская. Предположительно, это для того, чтобы повысить ее популярность в Северной Америке», — размышляет Пастернак.

Она добавила, что Маркл часто сравнивают с герцогиней Виндзорской, которая также является американкой, покинувшей королевскую семью. Однако, по ее мнению, Уоллис Симпсон продолжала вести себя достойно.

Ранее герцогиня Сассекская рассказала о тайном свидании с принцем Гарри до брака. Пара сумела сохранить свою личную жизнь в секрете, когда они вместе отправились праздновать Хэллоуин.