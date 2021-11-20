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Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке электроники

Общество
Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке электроники
pixabay.com

Москва, 20 ноября. Минпромторг России подготовил проект постановления об эксперименте по маркировке некоторых видов радиоэлектронной продукции.

Меру предлагается тестировать с 1 января по 1 сентября 2022 года. В постановлении правительства говорится, что эксперимент подразумевает маркировку отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации.

Маркировать будут компьютеры, смартфоны, ноутбуки, холодильники и стиральные машины. Также могут участвовать в эксперименте устройства на основе автоматизированных систем обработки данных, медицинские приборы, коммутационная аппаратура, телевизионные камеры и ТВ-приемники.

Ранее стало известно, что Минпромторг привлек к господдержке искусственный интеллект. Согласно замыслу ведомства, обученная нейросеть будет анализировать получаемые от других ведомств сведения о нынешнем состоянии компаний и генерировать наборы мер господдержки.

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