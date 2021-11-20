Пенсионеры и семьи с детьми могут вновь получить по 10 тысяч рублей до конца года

Москва, 20 ноября. Размер новых выплат для пенсионеров и семей с детьми может составить 10 тыс. рублей. Об этом рассказали эксперты.

Источники в правительстве России сообщили, что власти должны анонсировать новые выплаты для россиян в связи с ростом годовой инфляции в стране. По данным на ноябрь она превысила восемь процентов.

По словам экспертов, новые единоразовые выплаты могут быть объявлены уже в декабре текущего года. Специалисты рассчитывают, что в первую очередь деньги получат семьи с детьми. В правительстве не раз говорили, что продолжают поддерживать эту категорию россиян.

Также средства могут быть выданы и пенсионерам. Недавно министр финансов Антон Силуанов заявил, что поддержка пожилых граждан находится в приоритете у государства.

Федеральный бюджет страны по итогам 2021 года окажется профицитным. В этом году удалось сэкономить 2 трлн рублей, поэтому вероятность повторения разовых выплат велика.

Ранее стало известно, что часть пожилых граждан ждет увеличение пенсионных начислений в ноябре текущего года.